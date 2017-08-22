"Зенит" предложил 11 миллионов евро за Раноккью

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"Зенит" предложил 11 миллионов евро за Раноккью

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Интера" Андреа Раноккье, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 11 миллионов евро. Самому игроку в Питере предлагают зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год.

Стоит отметить, что "Интер" не рассчитывает на 29-летнего Раноккью и в последние два года дважды отправлял его в аренду.

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