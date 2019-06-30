"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника



"Зенит" хочет купить бразильского защитника "Гамбурга" Дугласа Сантоса, сообщает Hamburger Morgenpost.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 12 миллионов евро. Сам игрок готов сменить клуб.

Стоит отметить, что клубы вели переговоры по Сантосу еще год назад, но тогда "Гамбург" потребовал за него 25 миллионов евро и "Зенит" отказался от сделки.

В минувшем сезоне 25-летний Сантос провел за "Гамбург" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола, отдал семь результативных передач, а также получил четыре желтые карточки.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на двух игроков "Наполи". | http://soccernews.ru