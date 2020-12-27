"Зенит" предложил 50 миллионов евро форварду "Эвертона" Ришарлисону

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Эвертона" Ришарлисону, сообщает Fichajes.net.

По сведениям источника, российский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 50 миллионов евро. При этом сумма трансфера игрока может составить 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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