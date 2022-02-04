"Зенит" предложил Ерохину новый контракт
Фото: инстаграм Ерохина\Автор неизвестен
Хавбек сборной России и петербургского "Зенита" Александр Ерохин в ближайшее время может подписать с сине-бело-голубыми новое соглашение.
Как сообщает журналист Максим Алланазаров, "Зенит" сделал игроку предложение о продлении контракта, так как нынешний договор истекает летом 2022 года.
В составе "Зенита" Ерохин играет начиная с 2017 года.
В текущей кампании РПЛ Александр сыграл 18 матчей, в которых забил 6 голов и сделал два ассиста.
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