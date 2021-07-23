"Зенит" предложил контракт одному из лидеров "Валенсии"

Фото: инстаграм Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Валенсии" и сборной Португалии Гонсалу Гедешу, сообщает журналист Diario Sport Джакомо Иакобеллис в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб предложил футболисту трехлетний контракт с зарплатой в 2,2 миллиона евро в год. Впрочем, "Зениту" еще нужно договориться по сумме трансфера с "Валенсией", с которой у него действует контракт до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 24-летний Гедеш провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач.

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