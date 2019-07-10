"Зенит" предложил "Милану" своего игрока
Полузащитник питерского "Зенита" Матиас Краневиттер этим летом может оказаться в "Милане", сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".
По информации источника, "сине-бело-голубые" предложили итальянскому клубу услуги аргентинца.
Заинтересованы ли "россонери" в 26-летнем хавбеке, пока неизвестно.
Ранее стало известно, что действующий чемпион России близок к расставанию с Эрнани ("Парма") и Эмилиано Ригони ("Сампдория").
Краневиттер выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 48 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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