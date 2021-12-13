"Зенит" предложил новый контракт Азмуну
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" не оставляет надежд сохранить в составе иранского нападающего Сердара Азмуна, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, российский клуб предложил футболисту новый контракт. Ранее сообщалось, что Азмун уже договорился о переходе в "Лион" следующим летом. Контракт форварда с "Зенитом" истекает через полгода и он может покинуть клуб в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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