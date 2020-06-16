"Зенит" предложил Смольникову новый контракт с двукратным понижением зарплаты

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"Зенит" предложил Смольникову новый контракт с двукратным понижением зарплаты

Петербургский "Зенит" намерен продлить контракт с защитником Игорем Смольниковым, но для этого футболисту нужно согласится на двукратное уменьшение зарплаты, сообщает Metaratings.

По данным источника, "Зенит" готов платить футболисту около 1,25 миллиона евро в год. Петербуржцы предложили игроку контракт по схеме "1+1".

В нынешнем сезоне 31-летний Смольников провел за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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