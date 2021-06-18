"Зенит" предложил Жиркову три варианта трудоустройства в клубе

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

"Зенит" предложил Жиркову три варианта трудоустройства в клубе

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Питерский "Зенит" рассчитывает сохранить в клубе 37-летнего защитника Юрия Жиркова.

По информации РБК, ветерану предложено три варианта дальнейшего трудоустройства - продолжить карьеру, продлив контракт на год, стать тренером или получить административную должность в структуре "сине-бело-голубых".

Сейчас в переговорах между сторонами пауза. Действующее соглашение футболиста с "Зенитом" истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Жиркова хочет подписать московский "Локомотив".

Не пропустите: "Зенит" может возглавить тренер сборной, участвующей в Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016

"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов