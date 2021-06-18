"Зенит" предложил Жиркову три варианта трудоустройства в клубе
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Питерский "Зенит" рассчитывает сохранить в клубе 37-летнего защитника Юрия Жиркова.
По информации РБК, ветерану предложено три варианта дальнейшего трудоустройства - продолжить карьеру, продлив контракт на год, стать тренером или получить административную должность в структуре "сине-бело-голубых".
Сейчас в переговорах между сторонами пауза. Действующее соглашение футболиста с "Зенитом" истекает 30 июня.
Ранее сообщалось, что Жиркова хочет подписать московский "Локомотив".
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