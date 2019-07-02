"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт

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"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт

Руководство "Зенита" планирует продлить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, сообщают российские СМИ.

Боссы питерского клуба рассчитывают договориться с 30-летним футболистом о заключении нового соглашения до конца лета.

Речь идёт о двухлетнем договоре с увеличением бонусной части. В "Зените" надеются отговорить своего лидера уезжать в Англию.

Действующий контракт Дзюбы с "сине-бело-голубыми" истекает в 2020 году. Его зарплата составляет 3,6 миллиона евро.

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