"Зенит" представил форму на следующий сезон

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" представил форму на следующий сезон

Питерский "Зенит" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Дизайн экипировки вдохновлен каналами Санкт-Петербурга. Цвет домашнего комплекта - светло-голубой, гостевого - белый. Технический спонсор клуба - компания Nike.

Новая форма "Зенита" изготовлена из материала, произведённого из переработанных пластиковых бутылок.

Не пропустите: Ракицкий сделал заявление о своем будущем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роббен окончательно завершил карьеру

Роббен окончательно завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов