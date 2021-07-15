"Зенит" представил форму на следующий сезон

Питерский "Зенит" официально презентовал новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Дизайн экипировки вдохновлен каналами Санкт-Петербурга. Цвет домашнего комплекта - светло-голубой, гостевого - белый. Технический спонсор клуба - компания Nike.

Новая форма "Зенита" изготовлена из материала, произведённого из переработанных пластиковых бутылок.

Сила, с которой нужно считаться ⚡️ pic.twitter.com/Ai2OmjnjFT — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 15, 2021

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