"Зенит" представил Сантоса и Сутормина
"Зенит" провел презентацию защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки получили, соответственно, номера 91 и 3, и оставили автографы на стене славы магазина.
"Раньше я выступал под 19-м номером, но в "Зените" под ним играет Игорь Смольников, и я решил, что нужно сделать наоборот - поменять цифры местами. Надеюсь, что 91-й номер принесет мне удачу, буду забивать и помогать команде", - сказал Сутормин.
"Я взял бы себе 6-й номер, но он закреплен за капитаном. "Тройка" - тоже отличная цифра, но самое главное - не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь", - заявил Сантос.
25-летний Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" за 12 миллионов евро.
25-летний Сутормин перебрался в "Зенит" из "Рубина". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.
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|30
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|5
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|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|9
|Ростов
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|41
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|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
|30
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|30
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|30
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