"Зенит" представил Сантоса и Сутормина

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"Зенит" представил Сантоса и Сутормина

"Зенит" провел презентацию защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина, сообщает официальный сайт клуба.

Игроки получили, соответственно, номера 91 и 3, и оставили автографы на стене славы магазина.

"Раньше я выступал под 19-м номером, но в "Зените" под ним играет Игорь Смольников, и я решил, что нужно сделать наоборот - поменять цифры местами. Надеюсь, что 91-й номер принесет мне удачу, буду забивать и помогать команде", - сказал Сутормин.

"Я взял бы себе 6-й номер, но он закреплен за капитаном. "Тройка" - тоже отличная цифра, но самое главное - не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь", - заявил Сантос.

25-летний Сантос перешел в "Зенит" из "Гамбурга" за 12 миллионов евро.

25-летний Сутормин перебрался в "Зенит" из "Рубина". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

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