"Зенит" представил символическую сборную лучших бомбардиров клуба из дальнего зарубежья

Пресс-служба "Зенита" опубликовала сборную, составленную из лучших бомбардиров в истории команды, которые представляют страны дальнего зарубежья.

Стоит отметить, что в состав вошли два действующих футболиста и девять бывших игроков.

Сборная выглядит следующим образом: Доменико Кришито (20), Николас Ломбертс (11), Бранислав Иванович (11), Аксель Витсель (22), Данни (68), Жулиано (17), Халк (77), Сердар Азмун (26), Хосе Саломон Рондон (28), Фатих Текке (29).

Друзья, представляем сборную «Зенита», составленную из самых результативных легионеров из дальнего зарубежья.



Как вам? pic.twitter.com/9mACBs9Z40 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 7, 2020

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