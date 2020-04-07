"Зенит" представил символическую сборную лучших бомбардиров клуба из дальнего зарубежья

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"Зенит" представил символическую сборную лучших бомбардиров клуба из дальнего зарубежья

Пресс-служба "Зенита" опубликовала сборную, составленную из лучших бомбардиров в истории команды, которые представляют страны дальнего зарубежья.

Стоит отметить, что в состав вошли два действующих футболиста и девять бывших игроков.

Сборная выглядит следующим образом: Доменико Кришито (20), Николас Ломбертс (11), Бранислав Иванович (11), Аксель Витсель (22), Данни (68), Жулиано (17), Халк (77), Сердар Азмун (26), Хосе Саломон Рондон (28), Фатих Текке (29).

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