"Зенит" представил видео о матче со "Спартаком"

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"Зенит" представил видео о матче со "Спартаком"

Пресс-служба "Зенита" на своем канале в YouTube представила видео, которое посвящено победе над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Зенит-ТВ" представляет главную премьеру этого сезона! Скрытая камера: разгром "Спартака" на стадионе "Санкт-Петербург"! Сегодня в программе: проводы Александра Кержакова, град над стадионом "Санкт-Петербург", раздевалка сине-бело-голубых после победы и многое другое. 22 минуты чистого удовольствия!" - говорится в описании к видео.

Видео: "Зенит" о победе над "Спартаком".

Напомним, что после четырех туров "Зенит" занимает первое место в Премьер-лиге.

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