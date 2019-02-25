"Зенит" представил видео о первых матчах Ракицкого

"Зенит-ТВ" создал видео о первых матчах новичка команды Ярослава Ракицкого. Клуб разместил ролик на официальном сайте твиттера.

На видео запечатлены выигранные единоборства, нём показаны отборы, передачи и выносы украинца в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1 и 3:1).

«Зенит-ТВ» показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против «Фенербахче» pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.

Ракицкий перешёл в "Зенит" зимой этого года из "Шахтёра" за 10 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

"Зенит" занимает 1 место турнирной таблицы РПЛ.

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