"Зенит" представил видео о первых матчах Ракицкого

1 Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкий

"Зенит" представил видео о первых матчах Ракицкого

"Зенит-ТВ" создал видео о первых матчах новичка команды Ярослава Ракицкого. Клуб разместил ролик на официальном сайте твиттера.  

На видео запечатлены выигранные единоборства, нём показаны отборы, передачи и выносы украинца в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче" (0:1 и 3:1).

Ракицкий перешёл в "Зенит" зимой этого года из "Шахтёра" за 10 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

"Зенит" занимает 1 место турнирной таблицы РПЛ.

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