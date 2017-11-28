"Зенит" представил видео о событиях вокруг матча со "Спартаком"

Пресс-служба "Зенит" представила видеообзор о событиях, которые происходили вокруг матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

Видео: Вокруг матча "Спартак" - "Зенит".

Напомним, что матч состоялся на стадионе "Открытие Арена" 27 ноября.

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