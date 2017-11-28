"Зенит" представил видео о событиях вокруг матча со "Спартаком"

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"Зенит" представил видео о событиях вокруг матча со "Спартаком"

Пресс-служба "Зенит" представила видеообзор о событиях, которые происходили вокруг матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3).

Видео: Вокруг матча "Спартак" - "Зенит".

Напомним, что матч состоялся на стадионе "Открытие Арена" 27 ноября.

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1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
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16 СКА Хабаровск 18 12
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