"Зенит" представил видео с первым голом Кержакова за клуб

16 лет назад Александр Кержаков забил свой первый гол за "Зенит".

Это произошло в матче 15-го тура чемпионата России-2001 против "Спартака" (2:1). Форвард отличился на 70-й минуте и сравнял счет в поединке.

Видео: 18-летний Кержаков впервые забил за "Зенит" .

Ровно 16 лет назад Александр Кержаков забил свой первый гол за «Зенит» и принес сине-бело-голубым победу над московским «Спартаком» ✌️ pic.twitter.com/jeUnI9WTGD — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 30 июня 2017 г.

34-летний Кержаков выступает за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 года, провел за клуб 286 матчей и забил 162 гола.

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