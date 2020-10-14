"Зенит" представил яркий ролик о Лиге Чемпионов-2020/2021

"Зенит" объявил о старте кампании "Поднять Паруса", посвященной участию клуба в Лиге Чемпионов сезона-2020/2021.

"В новом сезоне мы объявляем о старте кампании "Поднять Паруса", призванной объединить все матчи "Зенита" в самом престижном клубном турнире — Лиге чемпионов. "Сине-бело-голубые" продолжают чтить традиции города, чья судьба неразрывно связана с покорением морской стихии. Санкт-Петербург — город-порт, в котором зародилось морское могущество России, флот Петра Великого. Морскому кличу "Поднять паруса!" мы придаем новый футбольный образ, символизирующий командный дух и готовность к путешествию, полному приключений", - сказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Напомним, что в Лиге Чемпионов "Зенит" попал в группу F вместе с дортмундской "Боруссией", римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге". Российский клуб стартует в турнире 20 октября на своем поле с "Брюгге".

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