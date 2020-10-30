"Зенит" предупреждал "Боруссию" о попытке прохода фанатов на стадион

Появилась новая информация о ситуации с незаконным проникновением болельщиков "Зенита" на гостевой матч Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Как сообщает "Р-Спорт", служба безопасности питерского клуба предупреждала немецких коллег о вероятной попытке фанатов попасть на стадион "Сигнал Идуна Парк".

В "Зените" утверждают, что изготовить поддельные аккредитации для посторонних людей невозможно, поэтому обвинения "Боруссии" безосновательны.

Источник отмечает, что группа болельщиков "сине-бело-голубых", состоящая из 5-6 человек, воспользовалась оплошностью местных стюардов, которые недобросовестно отнеслись к проверке документов.

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