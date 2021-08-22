"Зенит" претендует на Хамеса

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Колумбийский хавбек "Эвертона" Хамес Родригес может покинуть клуб уже этим летом, так как не нужен главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу, сообщает Antena2.

Бенитес уже сказал футболисту, что не рассчитывает на него в нынешнем сезоне. В связи с этим у Родригеса появились несколько предложений для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Ньюкасла" и "Ромы".

Также среди претендентов называется "Зенит". Однако высокая стоимость футболиста является препятствием для трансфера.

В прошедшем сезоне Хамес сыграл 23 матча в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

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