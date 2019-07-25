"Зенит" претендует на Наингголана

"Зенит" рассматривает вариант с подписанием хавбека "Интера" Раджи Наингголана.

Как сообщает FcInterNews, речь идет об аренде 31-летнего футболиста. "Нерадзурри" привлекает вариант с "Зенитом", так как российский клуб готов выплачивать игроку полную зарплату, которая составляет около 4,5 миллиона евро.

Отметим, что сам Наингголан хотел бы вернуться в "Кальяри", однако клуб может платить ему только 1,5 миллиона евро зарплаты, а остальное должен будет выплачивать "Интер".

Напомним, что Наингголан выступал за "Кальяри" с 2010 по 2014 год.

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