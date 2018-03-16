"Зенит" превращается в "мешок" или зачем платить больше?

Питерский "Зенит" по ходу текущего сезона потратил почти 100 миллионов евро (94,3) на трансферы, но вылетел в 1/8 финала Лиги Европы. Московский ЦСКА потратил 0,5 миллиона евро (на Кристиана Бистровича), но сыграет в четвертьфинале.

Чтобы убедиться в том, что "Зенит" превращается в денежный "мешок", сравните цифры: "Локомотив" потратил 4,25 миллиона, киевское "Динамо" 7,5 миллионов (обе команды вылетели также на стадии 1/8 финала). Ещё один яркий пример "РБ Зальцбург", выбивший "Боруссию", потратив на трансферы всего 2,4 миллиона евро.

Так зачем платить больше?

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