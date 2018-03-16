"Зенит" превращается в "мешок" или зачем платить больше?

Теги зенит санкт-петербургцска москва

"Зенит" превращается в "мешок" или зачем платить больше?

Питерский "Зенит" по ходу текущего сезона потратил почти 100 миллионов евро (94,3) на трансферы, но вылетел в 1/8 финала Лиги Европы. Московский ЦСКА потратил 0,5 миллиона евро (на Кристиана Бистровича), но сыграет в четвертьфинале.

Чтобы убедиться в том, что "Зенит" превращается в денежный "мешок", сравните цифры: "Локомотив" потратил 4,25 миллиона, киевское "Динамо" 7,5 миллионов (обе команды вылетели также на стадии 1/8 финала). Ещё один яркий пример "РБ Зальцбург", выбивший "Боруссию", потратив на трансферы всего  2,4 миллиона евро.

Так зачем платить больше?

Не пропустите: Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 22 31
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов