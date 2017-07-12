"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18

Петербургский "Зенит" презентовал основную форму на новый сезон.

Комплект домашней формы выполнен в нестандартном стиле: футболка – светло-голубая, с темно-синими вставками, а шорты и гетры – темно-синие.

В презентации нового комплекта форм приняли участие Бранислав Иванович, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Жулиано.

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