"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18Петербургский "Зенит" презентовал основную форму на новый сезон.

Комплект домашней формы выполнен в нестандартном стиле: футболка – светло-голубая, с темно-синими вставками, а шорты и гетры – темно-синие.

В презентации нового комплекта форм приняли участие Бранислав Иванович, Артем Дзюба, Александр Кокорин и Жулиано. 

Читайте: "Арсенал" представил новый комплект формы  | soccernews.ru

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