"Зенит" презентовал два комплекта новой формы
Питерский "Зенит" провёл презентацию игровой формы, в которой команда сыграет в сезоне 2020/21.
В домашних матчах действующий чемпион РПЛ будет выходить на поле в синем комплекте, в гостевых - в светло-сером.
Технический спонсор "Зенита" - компания Nike.
Не пропустите: "Спартак" провёл презентацию новой формы. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|23
|27
|10
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|23
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