"Зенит" презентовал два комплекта новой формы

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"Зенит" презентовал два комплекта новой формы

Питерский "Зенит" провёл презентацию игровой формы, в которой команда сыграет в сезоне 2020/21.

В домашних матчах действующий чемпион РПЛ будет выходить на поле в синем комплекте, в гостевых - в светло-сером.

Технический спонсор "Зенита" - компания Nike.

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