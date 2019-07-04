"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок

"Зенит" провел презентацию форму на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Домашняя футболка выполнена в традиционном светло-синем цвете с градиентными треугольниками. Выездная форма выполнена в белом цвете со светло-синими и синими вставками.

Экипировка изготовлена компанией Nike и выполнена с применением технологии Nike Dri-FIT, которая отвечает за быстрое испарение влаги. Стоит отметить, что форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем требовалось 16 пластиковых бутылок.

Не пропустите: "Зенит" разработал план по сокращению количества легионеров в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов