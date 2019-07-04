"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок
"Зенит" провел презентацию форму на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Домашняя футболка выполнена в традиционном светло-синем цвете с градиентными треугольниками. Выездная форма выполнена в белом цвете со светло-синими и синими вставками.
Экипировка изготовлена компанией Nike и выполнена с применением технологии Nike Dri-FIT, которая отвечает за быстрое испарение влаги. Стоит отметить, что форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем требовалось 16 пластиковых бутылок.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20