"Зенит" презентовал новую форму, которая изготовлена из переработанных пластиковых бутылок

"Зенит" провел презентацию форму на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Домашняя футболка выполнена в традиционном светло-синем цвете с градиентными треугольниками. Выездная форма выполнена в белом цвете со светло-синими и синими вставками.

Экипировка изготовлена компанией Nike и выполнена с применением технологии Nike Dri-FIT, которая отвечает за быстрое испарение влаги. Стоит отметить, что форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем требовалось 16 пластиковых бутылок.

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