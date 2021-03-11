"Зенит" презентовал новый клубный автобус
Питерский "Зенит" теперь будет добираться на матчи на новом автобусе с уникальным дизайном.
"Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновлённые многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами. Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнажённые клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России", - объяснила пресс-служба клуба внешний вид транспортного средства.
«Зенит» представляет новый автобус основного состава сине-бело-голубых! https://t.co/qJPpOXBjVX pic.twitter.com/kQOcnP8hVS— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 10, 2021
"Зенит" набрал 42 очка в 21 туре РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ЦСКА на два балла и "Спартак" на четыре.
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