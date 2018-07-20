"Зенит" презентовал новый комплект выездной формы

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" презентовал новый комплект выездной формы

"Зенит" представил новую выездную форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в белом цвете с голубыми рукавами.

Напомним, что техническим спонсором клуба является фирма Nike.

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