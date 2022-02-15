"Зенит" презентовал трех новичков
Фото: инстаграм "Зенита"\Автор неизвестен
Сегодня, 15 февраля, петербургский "Зенит" представил всех троих зимних новичков команды – защитника Арсена Адамова и форвардом Юри Алберто и Ивана Сергеева.
Адамов взял себе 23-й игровой номер, Алберто будет играть под 9-м номером, а Сергеев под 33-м.
Ближайший матч "Зенит" проведет на своем поле, 17 февраля, в рамках 1\16 финала Лиги Европы против испанского "Бетиса". Ответная встреча пройдет в Севилье 24 марта.
В данный момент сине-бело-голубые располагаются на первом месте в РПЛ, опережая московское "Динамо" на два очка.
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