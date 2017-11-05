"Зенит" при Манчини показал один из худших результатов по набранным очкам за последние пять лет

В матче 16-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Рубином" (0:0).

После этого матча в активе клуба из Санкт-Петербурга стало 30 очков.

Стоит отметить, что за последние пять лет это второй в списке худших результатов для питерского клуба в Премьер-лиге.

В предыдущие годы "Зенит" в 16 турах набирал: 36 очков при Лучано Спаллетти в сезоне 2013/14, 38 - с Андре Виллаш-Боашем (2014/15), 29 - с ним же (2015/16), 34 - с Луческу (2016/17).

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