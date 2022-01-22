"Зенит" приблизился к покупке Юри Алберто
Нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто может стать игроком питерского "Зенита" уже в начале февраля.
По информации "Матч ТВ", переговоры между клубами о переходе 20-летнего футболиста находятся на заключительной стадии.
Ожидается, что "сине-бело-голубые" заплатят за бразильца около 20 миллионов евро, а сам форвард заключит контракт как минимум на три года.
Алберто сыграл за "Интернасьонал" 84 матча, в которых забил 30 голов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
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