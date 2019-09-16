"Зенит" прибыл в Лион на первый матч группового этапа Лиги чемпионов

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"Зенит" прибыл в Лион на первый матч группового этапа Лиги чемпионов

"Зенит" прилетел в Лион на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встречу обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Матч "Лион" - "Зенит" состоится завтра, 17 сентября, на стадионе "Люмьер". Начало - в 19:55.

Сине-бело-голубые находятся в группе G вместе с "РБ Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".

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