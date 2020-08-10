"Зенит" прибыл в Волгоград на матч с "Ротором"

"Зенит" прилетел в Волгоград на матч 1-го тура РПЛ с новичком чемпионата "Ротором".

Встреча состоится завтра, 11 августа, на стадионе "Волгоград Арена". Начало игры - в 18:00 (мск).

Напомним, в прошлом сезоне петербургский клуб стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России.

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