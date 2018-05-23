"Зенит" пригласит Сарри на базу клуба

Теги зенит санкт-петербургнаполимаурицио сарри

"Зенит" пригласит Сарри на базу клубаРуководство питерского "Зенита" пригласит главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри посетить базу своего клуба.

Так, по сведениям итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, "сине-бело-голубые" планируют ознакомить 59-летнего специалиста как со своей инфраструктурой, так и в целом с городом. На встрече российский клуб намерен предпринять попытки убедить Сарри перебраться в Россию.

Напомним, Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург". | soccernews.ru

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