"Зенит" пригласит Сарри на базу клуба

Руководство питерского "Зенита" пригласит главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри посетить базу своего клуба.

Так, по сведениям итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, "сине-бело-голубые" планируют ознакомить 59-летнего специалиста как со своей инфраструктурой, так и в целом с городом. На встрече российский клуб намерен предпринять попытки убедить Сарри перебраться в Россию.

Напомним, Зенит" получил в управление стадион "Санкт-Петербург". | soccernews.ru