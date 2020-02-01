"Зенит" примет решение по Кокорину в понедельник
Будущее Александра Кокорина в "Зените" может решиться в понедельник, 3 февраля.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство клуба должно решить оставить игрока у себя или продать его в другой российский клуб. В зарубежный чемпионат Кокорин уже не сможет перебраться этой зимой, так как в Европе трансферное окно уже закрылось.
Отмечается, что побороться за Кокорина может "Локомотив", который ищет форварда после ухода Федора Смолова в "Сельту" и травмы Антона Миранчука.
Напомним, что на данный момент Кокорин проходит сбор с "Зенит-2".
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|Команда
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|1
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|19
|35
|3
|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15