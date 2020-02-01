"Зенит" примет решение по Кокорину в понедельник

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"Зенит" примет решение по Кокорину в понедельник

Будущее Александра Кокорина в "Зените" может решиться в понедельник, 3 февраля.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", руководство клуба должно решить оставить игрока у себя или продать его в другой российский клуб. В зарубежный чемпионат Кокорин уже не сможет перебраться этой зимой, так как в Европе трансферное окно уже закрылось.

Отмечается, что побороться за Кокорина может "Локомотив", который ищет форварда после ухода Федора Смолова в "Сельту" и травмы Антона Миранчука.

Напомним, что на данный момент Кокорин проходит сбор с "Зенит-2".

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