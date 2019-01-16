"Зенит" принял решение по Ивановичу

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"Зенит" принял решение по Ивановичу

"Зенит" планирует активировать опцию продления контракта с защитником Браниславом Ивановичем. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

У серба в соглашении прописан данный пункт. Таким образом, футболист проведет в клубе следующий сезон.

Иванович стал игроком "Зенита" 1 февраля 2017 года, перейдя из "Челси" на правах свободного агента. 

За питерский клуб он провел 78 матчей и забил 6 голов.

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