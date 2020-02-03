"Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда
Зарплата нападающего "Зенита" Александра Кокорина привязана к Минимальному размеру оплаты труда, сообщает "РБК-Спорт".
"На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11 тысяч 280 рублей. Если растет МРОТ, то растет и зарплата", - сообщил источник в петербургском клубе.
Стоит отметить, что футболист сразу принял условия "Зенита", который предложил ему контракт до окончания сезона-2019/2020. Это произошло через несколько дней после выхода игрока из тюрьмы.
"Кокорин был благодарен клубу за поддержку, которую ему оказывали во время заключения. По факту у него самая маленькая зарплата в РПЛ", - рассказал собеседник в клубе.
Напомним, что форвард был осужден за участие в двух драках в Москве, в которых пострадали трое человек. 28-летний Кокорин сначала содержался в московском СИЗО "Бутырка", а затем был этапирован в колонию общего режима в белгородской области.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|Краснодар
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|19
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|6
|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
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|Тамбов
|19
|21
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|19
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|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|18
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