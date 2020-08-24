"Зенит" привел в ярость руководство "Краснодара", отказавшись от трансфера голкипера "быков"

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"Зенит" привел в ярость руководство "Краснодара", отказавшись от трансфера голкипера "быков"

Вратарь "Краснодара" Денис Адамов не перейдет в петербургский "Зенит", сообщает Metaratings.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга в последний момент отказался покупать игрока, хотя стороны согласовали его трансфер за два миллиона евро.

Стоит отметить, что "Зенит" ранее несколько раз пытался купить Адамова, но получал отказ. В этот раз "Краснодар" согласился продать голкипера, пойдя навстречу его желанию. Вместо Адамова "быки" уже подписали контракт с 34-летним вратарем Евгением Городовым. Поэтому отказ "Зенита" привел в ярость руководство "Краснодара".

22-летний Адамов является воспитанником "Краснодара". Всего он провел за клуб три матча во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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