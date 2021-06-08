"Зенит" привезет чемпионский кубок РПЛ в ряд городов

Фото: твиттер "Зенита"

"Зенит" планирует привезти чемпионский кубок РПЛ в ряд городов.

Как сообщает сайт клуба, трофей привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург.

Кубок будет представлен на городских площадях и футбольных фан-зонах. В мероприятиях примут участие легенды "Зенита".

12 июня кубок можно будет увидеть во Владивостоке, 14 июня - в Сургуте, 16 июня - в Челябинске, 18 июня - в Нижнем Новгороде, 21 июня - в Самаре и 25–26 июня - в Петербурге.

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