"Зенит" привезет чемпионский кубок РПЛ в ряд городов
Фото: твиттер "Зенита"
"Зенит" планирует привезти чемпионский кубок РПЛ в ряд городов.
Как сообщает сайт клуба, трофей привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург.
Кубок будет представлен на городских площадях и футбольных фан-зонах. В мероприятиях примут участие легенды "Зенита".
12 июня кубок можно будет увидеть во Владивостоке, 14 июня - в Сургуте, 16 июня - в Челябинске, 18 июня - в Нижнем Новгороде, 21 июня - в Самаре и 25–26 июня - в Петербурге.
Читайте также: "Зенит" летом покинут три футболиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе выпал из топ-10 самых дорогих футболистов в мире. Месси и Роналду нет в топ-100
-
Хвича анонсировал уход из "Рубина"
-
"Рома" возобновила интерес к Азмуну
-
"Локомотив" разорвал контракт с Джорджевичем
-
Тренер сборной Финляндии оценил уровень сборной России
-
Агент Мамманы высказался о возможном уходе игрока из "Зенита"
-
Ван де Бек не сыграет на Евро-2020
-
Тедеско получил предложение из Турции
-
"Зенит" привезет чемпионский кубок РПЛ в ряд городов
-
Гайч высказался о своем будущем
-
"Ювентус" договорился с Локателли
-
"Челси" начал переговоры по трансферу Холанда
-
"Атлетико" предложил "Манчестер Сити" обмен игроками
-
Президент УАФ Павелко: "На форме Кипра тоже есть карта страны"
-
Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"
-
1
Модрич - футболист года в Хорватии
-
"Зенит" летом покинут три футболиста
-
Анчелотти просит "Реал" подписать хавбека сборной Италии
-
На Евро-2020 сыграют 32 представителя РПЛ. Это пятый показатель среди чемпионатов
-
Сборная Франции - приоритет для Зидана