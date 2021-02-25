"Зенит" продал молодого голкипера в "Уфу": подробности трансфера

Вратарь петербургского "Зенита" Иван Кукушкин стал игроком "Уфы", сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых".

Сумма трансфера составила 12 тысяч евро. Футболист подписал с уфимским клубом контракт до лета 2024 года. "Зенит" пожелал голкиперу успехов в дальнейшей карьере.

18-летний Кукушкин является воспитанником "Газпром"-Академии. В нынешнем сезоне он провел три матча за "Зенит-2" в ФНЛ. В прошлом сезоне сдавался в аренду в "Звезду", но не сыграл ни одного матча, так как сезон в ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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