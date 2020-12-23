"Зенит" продаст Дриусси при одном условии

Петербургский "Зенит" может расстаться с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси, сообщает Bobsoccer.

По сведениям издания, российский клуб продаст футболиста, если получит достойное предложение. Контракт игрока истекает летом 2021 года и стороны, скорее всего, не будут продлевать соглашение.

Стоит отметить, что ранее Дриусси в жесткой форме раскритиковал свою позицию на поле, назвав ее "дерьмовой".

В нынешнем сезоне 24-летний Дриусси провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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