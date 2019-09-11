"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"

Матч 1/16 финала Кубка России между "Енисеем" и "Зенитом" перенесён на 24 сентября.

"Я бы не хотел говорить про административный ресурс. "Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол", - сказал наставник "львов" Юрий Газзаев.

Изначально планировалось, что матч пройдёт 25 или 26 сентября, но "сине-бело-голубые" настояли на его переносе, поскольку уже 28 сентября им играть в Москве с "Локомотивом".

В связи с изменениями в календаре "Енисей" также запросили перенос матча против "СКА-Хабаровска" с 21 на 20 сентября.

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