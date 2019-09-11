"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"
Матч 1/16 финала Кубка России между "Енисеем" и "Зенитом" перенесён на 24 сентября.
"Я бы не хотел говорить про административный ресурс. "Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол", - сказал наставник "львов" Юрий Газзаев.
Изначально планировалось, что матч пройдёт 25 или 26 сентября, но "сине-бело-голубые" настояли на его переносе, поскольку уже 28 сентября им играть в Москве с "Локомотивом".
В связи с изменениями в календаре "Енисей" также запросили перенос матча против "СКА-Хабаровска" с 21 на 20 сентября.
Не пропустите: Скончался бывший защитник "Зенита" Гек. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков
-
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
Лента новостей
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
-
Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии
-
Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
-
Аленья недоволен своим положением в "Барселоне"
-
"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков
-
Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате
-
Отец Неймара рассказал, почему его сын хочет вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы
-
"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"
-
Колодин оценил перспективы связки Джикия - Семёнов в центре обороны сборной России
-
Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения
-
Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"
-
Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
-
Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
-
Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России
-
Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти
-
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ
-
Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4