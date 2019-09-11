"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"

Теги енисей красноярскзенит санкт-петербург

"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"

Матч 1/16 финала Кубка России между "Енисеем" и "Зенитом" перенесён на 24 сентября.

"Я бы не хотел говорить про административный ресурс. "Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол", - сказал наставник "львов" Юрий Газзаев.

Изначально планировалось, что матч пройдёт 25 или 26 сентября, но "сине-бело-голубые" настояли на его переносе, поскольку уже 28 сентября им играть в Москве с "Локомотивом".

В связи с изменениями в календаре "Енисей" также запросили перенос матча против "СКА-Хабаровска" с 21 на 20 сентября.

Не пропустите: Скончался бывший защитник "Зенита" Гек. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов