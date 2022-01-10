"Зенит" продлил аренду Васютина в шведском топ-клубе
Фото: инстаграм Александра Васютина/Автор неизвестен
Вратарь "Зенита" Александр Васютин продолжит выступать за "Юргорден", сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Шведский клуб договорился о продлении аренды голкипера до конца 2022 года.
26-летний Васютин выступает за "Юргорден" с февраля 2021 года. Всего он провел за клуб 14 матчей и пропустил семь голов. В составе клуба россиянин стал бронзовым призером чемпионата Швеции.
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