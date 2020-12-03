"Зенит" продлил безвыирышную серию на выезде в еврокубках до 15 матчей

Питерский "Зенит" не может победить в гостевом матче Лиги Чемпионов или Лиги Европы с 2016 года.

Безвыирышная серия "сине-бело-голубых" на выезде в еврокубках достигла 15 встреч.

Напомним, что накануне "Зенит" был разгромлен в Бельгии местным "Брюгге" со счётом 3:0.

Четыре года назад команде из Санкт-Петербурга удалось в Сан-Себастьяне одолеть "Реал Сосьедад".

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