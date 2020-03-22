"Зенит" продлил карантин из-за коронавируса



Руководство петербургского "Зенита" приняло решение о продлении срока карантина из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

"Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях. Тренировочный центр будет полностью закрыт для посещения", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Таким образом, карантин для футболистов будет длится до 29 марта.

Напомним, что Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.

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