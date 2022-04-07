"Зенит" продлил контракты с основными хавбеками
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба санкт-петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о продлении контрактов с полузащитниками Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым.
Контракт с Ерохиным продлен до лета 2024 года, соглашение с Суторминым будет действовать до лета 2025 года.
32-летний Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за клуб 159 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 11 результативных передач.
28-летний Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. Он сыграл за клуб 89 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.
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