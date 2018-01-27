"Зенит" продлил контракт с Анюковым

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Александром Анюковым.

35-летний футболист поставил подпись под соглашением до лета 2019 года и теперь будет играющим тренером второй команды "сине-бело-голубых".

Напомним, что Анюков выступает за "Зенит" с 2005 года, сыграл 389 матчей, забил 12 голов и сделал 29 результативных передач.

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