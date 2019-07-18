"Зенит" продлил контракт с Ерохиным

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Ерохиным.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года с опцией пролонгации ещё на 12 месяцев. Предыдущий договор истекал следующим летом.

Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. Он перешёл из "Ростова" на правах свободного агента.

В составе "сине-бело-голубых" хавбек провёл 67 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач.

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