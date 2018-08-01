"Зенит" продлил контракт с голкипером

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"Зенит" продлил контракт с голкипером
"Зенит" объявил о продлении контракта с вратарем Егором Бабуриным, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между клубом и голкипером будет действовать до лета 2021 года.

24-летний Бабурин выступает за "Зенит" с 2013 года и провел за клуб 7 матчей. Чемпион России 2014/15.

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