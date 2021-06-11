"Зенит" продлил контракт с Кержаковым

Фото сайт "Зенита" / Евгений Асмолов

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с голкипером Михаилом Кержаковым.

34-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до июня 2022 года.

Воспитанник "Зенита" суммарно сыграл за основную команду 63 матча и пропустил 59 голов.

С родной командой Кержаков выиграл 9 трофеев.

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