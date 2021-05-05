"Зенит" продлил контракт с Мостовым

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"Зенит" продлил контракт с МостовымФото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" продлил контракт с Андреем Мостовым. Новое соглашения с полузащитником рассчитано до конца сезон 2023/2024.

В текущем сезоне Андрей Мостовой провел 25 игр в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.

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